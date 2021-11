Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Soirée Grain de philo : les guerres ne seraient-elles qu’un outil de développement et de régulation économique ? MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Soirée Grain de philo : les guerres ne seraient-elles qu’un outil de développement et de régulation économique ? MJC de Saint-Chamond, 17 décembre 2021, Saint-Chamond. Soirée Grain de philo : les guerres ne seraient-elles qu’un outil de développement et de régulation économique ?

le vendredi 17 décembre à 19:30

Les manuels de sciences économiques n’abordent pratiquement jamais cette question pas plus que celle des dépenses militaires qui lui est liée. La révolution industrielle européenne et le système capitaliste ont été les fruits de la guerre, les besoins militaires des conflits armés créant les conditions préalables au développement favorisant la constitution de vastes marchés, l’industrialisation, l’innovation technologique et la concentration de profits. Aujourd’hui une part importante de la puissance économique des grands pays industriels est due au marché de l’armement. La France est devenue le troisième exportateur d’armement en 2017, derrière les Etats-Unis et la Russie, elle pourrait même passer à la deuxième place en 2018. La guerre et la vente d’armement, au-delà des questions de géopolitiques qui lui sont liées, sont-elles un mal nécessaire au développement du système économique qui nous régit.

3€ adh | 6€ ext

Les guerres ont surtout suscité l’intérêt d’historiens, de politologues, de sociologues ou de philosophes, mais très peu celui des économistes. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:30:00 2021-12-17T23:00:00

