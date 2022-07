Soirée festive du 13 juillet Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Soirée festive du 13 juillet
Luynes, 13 juillet 2022
Avenue du Général de Gaulle, Luynes, Indre-et-Loire

Marché nocturne organisé par l'Union des Commerçants, Artisans et Indépendants Luynois (UCAIL), retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal : voilà le programme de votre soirée du 13 juillet à Luynes !

