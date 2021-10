Moncrabeau Moncrabeau Lot-et-Garonne, Moncrabeau Soirée et repas des années 80 Moncrabeau Moncrabeau Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Moncrabeau Lot-et-Garonne Moncrabeau L’Académie des Menteurs de Moncrabeau vous propose un repas et soirée des 80 années animée par DJ Globule le samedi 30 octobr.

Menu : apéritif, entrée, pâtes à la bolognaise, pâtisserie, vin et café.

Réservation avant le 26 octobre.

dernière mise à jour : 2021-10-15

