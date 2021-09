Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Soirée Egypte antique Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le pôle Jeunesse de la ville de Saint-Malo propose une soirée Egypte antique avec au programme un Escape Game, jeux de société et un jeu de piste ! Inscription gratuite par mail uniquement : espacejeunes@saint-malo.fr

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Pôle Jeunesse Impasse Salvador Allende Ville Saint-Malo lieuville 48.63432#-1.98984