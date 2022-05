Soirée d’observation des étoiles à Tueda Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Soirée d’observation des étoiles à Tueda Les Allues, 27 mai 2022, Les Allues. Soirée d’observation des étoiles à Tueda Lac de Tueda Chemin du Lac du Tueda Les Allues

2022-05-27 21:30:00 21:30:00 – 2022-05-27 23:00:00 23:00:00 Lac de Tueda Chemin du Lac du Tueda

Les Allues Savoie Observez les étoiles avec un laser spécial pour l’astronomie. A la découverte des plus beaux objets de la voie lactée dont Jupiter, Saturne et les incroyables objets célestes du triangle de l’été. info@meribel.net +33 4790086001 https://montagne-ete.meribel.net/ Lac de Tueda Chemin du Lac du Tueda Les Allues

