Jeu « ECOA » Aqualis, l’expérience lac Aix-les-Bains, samedi 27 avril 2024.

Jeu « ECOA » Un jeu de plateau dédié à l’eau et à l’impact du changement climatique sur les milieux aquatiques. 27 avril – 2 octobre Aqualis, l’expérience lac gratuit, sur réservation

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2024-10-02T10:00:00+02:00 – 2024-10-02T11:30:00+02:00

Un jeu de plateau dédié à l’eau et à l’impact du changement climatique sur les milieux aquatiques. Conçu et réalisé par le Cisalb dans le cadre de la démarche « EAU-climat, on agit ! », ce jeu est souvent réclamé par le public, alors profitez de cet atelier et tenter de sauver la biodiversité de la rivière en péril !

Accessible dès 8 ans, ce jeu de plateau s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes.

Objectif :

Remettre de l’eau dans la rivière asséchée par une crise sécheresse. A chaque tour, les joueurs se concertent, collaborent, partagent leurs ressources.

Mais prendrez-vous les bonnes décisions pour sauver la biodiversité aquatique et l’approvisionnement en eau de la population ?

Aqualis, l'expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains

