Dommartin-le-Franc Metallurgic Park Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Soirée d’Été : Louise Ellie Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc

Haute-Marne

Soirée d’Été : Louise Ellie Metallurgic Park, 6 août 2021, Dommartin-le-Franc. Soirée d’Été : Louise Ellie

Metallurgic Park, le vendredi 6 août à 20:30 Entrée libre et gratutie dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Rendez-vous vendredi 6 août 2021, 20h30, à Metallurgic Park (Dommartin-le-Franc) pour assister au concert de Louise Ellie, pour une Soirée d’Été. Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T20:30:00 2021-08-06T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Autres Lieu Metallurgic Park Adresse Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Ville Dommartin-le-Franc lieuville Metallurgic Park Dommartin-le-Franc