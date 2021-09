Agen Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne Agen, Lot-et-Garonne Soirée découverte de Dinslaken Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Agen Catégories d’évènement: Agen

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne garonne vous invite le mardi 5 octobre, dès 18h30, à une soirée de découverte de la culture allemande. Nous reviendront vers vous très prochainement pour vous communiquer le programme de cette soirée culturelle. Un événement en partenariat avec le **Comité de jumelage Agen-Dinslaken**. ✅**Evènement gratuit** **?Inscriptions requises** à : [contact@maisoneurope47.eu](mailto:contact@maisoneurope47.eu) ?Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Avenue Edouard Herriot – 47000 Agen Un événement en partenariat avec le Comité de jumelage Agen-Dinslaken. Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne Avenue Edouard Herriot, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

2021-10-05T18:30:00 2021-10-05T21:30:00

