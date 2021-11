Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Soirée d’échange sur la parentalité – Comment favoriser l’estime de Soi en famille ? Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Soirée d'échange sur la parentalité – Comment favoriser l'estime de Soi en famille ? Dinard, 30 novembre 2021, Dinard.

2021-11-30 18:00:00 – 2021-11-30 20:00:00 Ecole Paul Signac 47 Rue des Minées

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Soirée animée par Mme Rocio PARDO, psychologue spécialiste dans la parentalité. Comment favoriser l’estime de Soi en famille ? Informations pratiques :

• Ecole Paul Signac, 47 rue des Minées, 35800 Dinard

• De 18 h à 20 h

• Soirées ouvertes à tous : parents, grands-parents, assistantes maternelles…

• Gratuit

• Réservations au 02 99 46 53 41 ou par mail ecole.0351818L@ac-rennes.fr

