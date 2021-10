Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Soirée débat Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

le jeudi 16 décembre à 18:30

“Être parent, quelle aventure !” Accompagner les enfants de 0 à la fin de l’adolescence dans le monde d’aujourd’hui… pas facile ! L’École des Parents animera la soirée sur le thème: 3/6 ans l’autonomie à chacun son rythme! Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:30:00

