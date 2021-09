Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe SOIRÉE DE LANCEMENT DE FAITES LIRE ! Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SOIRÉE DE LANCEMENT DE FAITES LIRE ! Le Mans, 4 octobre 2021, Le Mans. SOIRÉE DE LANCEMENT DE FAITES LIRE ! 2021-10-04 18:30:00 – 2021-10-04 Place des Jacobins Grand Théâtre

Le Mans Sarthe Le journal L’Obs est aux commandes de cette soirée axée sur le plaisir de lire, en compagnie de l’écrivaine Lydie Salvayre, lauréate du Prix Goncourt en 2014, auteur de Rêver debout, et de Fann Attiki, slameur et lauréat du Prix Voix d’Afriques 2021 pour son premier roman, Cave 72. Une rencontre animée par Grégoire Leménager, directeur adjoint de la rédaction de l’Obs. Accueil Le journal L’Obs est aux commandes de cette soirée axée sur le plaisir de lire, en compagnie de l’écrivaine Lydie Salvayre, lauréate du Prix Goncourt en 2014, auteur de Rêver debout, et de Fann Attiki, slameur et lauréat du Prix Voix d’Afriques 2021 pour son premier roman, Cave 72. Une rencontre animée par Grégoire Leménager, directeur adjoint de la rédaction de l’Obs. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Place des Jacobins Grand Théâtre Ville Le Mans lieuville 48.00793#0.20089