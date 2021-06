Soirée de danses folkloriques Bouxwiller, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bouxwiller.

Soirée de danses folkloriques 2021-07-23 18:00:00 – 2021-07-23

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

Avec le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller

En compagnie du Groupe de danse arménienne « Renaissance » de Strasbourg

Venez passer une soirée folklorique, entre l’Alsace et l’Arménie, pleine de surprises et de bonne humeur. Les prestations de danses vous donneront l’occasion de découvrir les costumes et traditions de chacun de ces groupes !

Au programme de la soirée :

De 18h à 19h > Atelier de danses faciles pour les enfants de 3 à 12 ans

Dès 19h à 20h > Tartes flambées et grillades, sur fond musical

De 20h à 22h > Danses alternées entre les deux groupes

Venez passer une soirée folklorique pleine d’originalité et de bonne humeur !

+33 3 88 70 70 16

Avec le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller

En compagnie du Groupe de danse arménienne « Renaissance » de Strasbourg

Venez passer une soirée folklorique, entre l’Alsace et l’Arménie, pleine de surprises et de bonne humeur. Les prestations de danses vous donneront l’occasion de découvrir les costumes et traditions de chacun de ces groupes !

Au programme de la soirée :

De 18h à 19h > Atelier de danses faciles pour les enfants de 3 à 12 ans

Dès 19h à 20h > Tartes flambées et grillades, sur fond musical

De 20h à 22h > Danses alternées entre les deux groupes

dernière mise à jour : 2021-06-24 par