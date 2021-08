Châteaurenard Salle de l'Etoile Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Soirée de clôture : « Quand le design s’invite dans les entreprises » Salle de l’Etoile Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Soirée de clôture : « Quand le design s’invite dans les entreprises » Salle de l’Etoile, 24 septembre 2021, Châteaurenard. Soirée de clôture : « Quand le design s’invite dans les entreprises »

Salle de l’Etoile, le vendredi 24 septembre à 17:00

Le design, ce n’est pas que du beau. C’est avant tout de l’analyse et de la stratégie. Cinq entrepreneurs en BtoB ou BtoC (Start up, fabricant commerçant, PME, TPE) viennent témoigner des bénéfices reçus par leurs entreprises ou marques suite au travail réalisé par un designer ou agence de design (graphique, produit, espace, service, numérique,…). Quelles retours d’expérience ? Pour répondre à quels enjeux ? Comment construire une bonne relation avec ce partenaire stratégique et créatif ? Quels conseils à partager ? 17 h à 19 h : Table ronde 19 h : Cocktail de clôture de la France Design Week Arles, Nîmes, Avignon

Gratuit

Table ronde et témoignages de collaborations à succès entre entreprise et designer. Salle de l’Etoile 10 avenue Léo Lagrange 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T17:00:00 2021-09-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Salle de l'Etoile Adresse 10 avenue Léo Lagrange 13160 Châteaurenard Ville Châteaurenard lieuville Salle de l'Etoile Châteaurenard