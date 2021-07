Wintzenheim Château du Hohlandsbourg Haut-Rhin, Wintzenheim Soirée de clôture « Les Portes du Temps au Hohlandsbourg » Château du Hohlandsbourg Wintzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wintzenheim

Soirée de clôture « Les Portes du Temps au Hohlandsbourg » Château du Hohlandsbourg, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Wintzenheim. Soirée de clôture « Les Portes du Temps au Hohlandsbourg »

Château du Hohlandsbourg, le samedi 11 septembre à 20:00

Spectacle de clôture retraçant les différentes aventures du Génie du Rhin pendant la saison, avec au programme un spectacle musical des Percussions de Strasbourg, suivi d’un son et lumière réalisé par John Howe et Jim Danton, accompagné d’un spectacle de danse par la Compagnie Nest (danseurs du ballet de l’Opéra du Rhin). Le mot de clôture se fera en présence de John Howe. 19h : ouverture des portes – 20h : début de soirée (se présenter entre 30 à 15 min avant le début du spectacle). En cas de mauvais temps, report programmé le dimanche 12 septembre (surveiller boîte mail quelques jours avant). En partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace ATTENTION PASS SANITAIRE NECESSAIRE !

Tarif unique : 12€, réservation souhaitée

Spectacle de clôture, avec au programme un spectacle musical des Percussions de Strasbourg, suivi d’un son et lumière réalisé par John Howe et Jim Danton et un spectacle de danse par la Compagnie Nest Château du Hohlandsbourg Route des Cinq Châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:00:00 2021-09-11T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wintzenheim Autres Lieu Château du Hohlandsbourg Adresse Route des Cinq Châteaux Ville Wintzenheim lieuville Château du Hohlandsbourg Wintzenheim