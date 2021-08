La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Soirée dansante rock, swing, WCS et SBK La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Soirée dansante rock, swing, WCS et SBK La Seyne-sur-Mer, 3 septembre 2021, La Seyne-sur-Mer. Soirée dansante rock, swing, WCS et SBK 2021-09-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-03 Le Capitole Chemin du Floréal

La Seyne-sur-Mer Var Reprise des soirées dansantes rock, swing, danses en ligne et quelques wcs avec Carole et Bruno et SBK avec Charly. dansetherapie83@sfr.fr +33 6 18 05 69 36 http://www.dansetherapie.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Le Capitole Chemin du Floréal Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.11535#5.85915