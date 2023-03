Soirée dansante années 80 Trouy Trouy Catégories d’Évènement: Cher

Soirée dansante années 80, 25 mars 2023, Trouy

2023-03-25 20:00:00

Cher Trouy Uniquement sur réservation, inscriptions avant le 15 mars 2023. Venez participer à cette soirée dansante spéciale Années 80, animée par l’As des Astres DJ Agnès. +33 6 36 46 59 56 Soirée dansante années 80

