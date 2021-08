Soirée contes : Destins d’Irlande + Baco Salle des fêtes l’Héronnière, 8 octobre 2021, Saint-Aignan de Grand Lieu.

2021-10-08

Horaire : 20:00

Gratuit : non 7 € / Gratuit enfant de moins de 10 ans, demandeur d’emploi et étudiants avec justificatifs Réservations par téléphone au 07 64 47 76 59

Une soirée à voyager, salle de l’Héronnière. Les conteuses Florence Moreau et Anne-Gaël Gauducheau nous emmènent explorer respectivement les “Destins d’Irlande” et les aventures de “Baco” de Nantes. Deux spectacles en contact permanent avec la mer, les pirates, les corsaires, l’exil, la vie et le renouveau ! Quand les petites histoires de femmes et d’hommes en disent beaucoup sur la grande histoire des Celtes. Un peu conteuses, un peu sirènes, accompagnées de leurs musiciens, Frédérik Bouley et Alice Recht, elles accueilleront d’abord les matelots les plus assoiffés d’histoires, dans un apéro-conte musical au Grand Lieu du Conte. Une mise en bouche, pour ouvrir nos appétits de voyage et de culture. – apéro-conte au Grand Lieu du Conte entre 18h30 et 19h30 – suivi des deux spectacles salle de l’Héronnière : 20h “Destins d’Irlande”, puis à 21h “Baco”. Dans le cadre de Celtomania (1er octobre au 28 novembre 2021)

Salle des fêtes l’Héronnière Rue du Pressoir Saint-Aignan de Grand Lieu