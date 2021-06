Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme, Portes-lès-Valence Soirée concerts « En attendant la nuit… » Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Soirée concerts « En attendant la nuit… » Portes-lès-Valence, 18 juin 2021-18 juin 2021, Portes-lès-Valence. Soirée concerts « En attendant la nuit… » 2021-06-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-18 Train théâtre 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence Drôme EUR 14 14 Une soirée simplifiée dans l’esprit de La nuit de tous les Jazz(s) que nous retrouverons dans son format original en 2022 !!

Avec Céline BONACINA – Fly-Fly, Léa Castro Duo, Yasmina KACHOUCHE – Eux et moi accueil@train-theatre.fr +33 4 75 57 85 46 http://www.train-theatre.fr/ Une soirée simplifiée dans l’esprit de La nuit de tous les Jazz(s) que nous retrouverons dans son format original en 2022 !!

Avec Céline BONACINA – Fly-Fly, Léa Castro Duo, Yasmina KACHOUCHE – Eux et moi

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Étiquettes évènement : Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Train théâtre 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville 44.87519#4.88342