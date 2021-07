SOIRÉE CONCERT LES NOCTURNES DE CLISSON LE 6 AOÛT 2021 Clisson, 6 août 2021-6 août 2021, Clisson.

SOIRÉE CONCERT LES NOCTURNES DE CLISSON LE 6 AOÛT 2021 2021-08-06 19:00:00 – 2021-08-06 22:30:00

Clisson Loire-Atlantique Clisson

Soirée concerts les nocturnes de Clisson le vendredi 6 août Place Jacques Demy – entrée libre avec restauration sur place, jauge limitée. Le pass sanitaire ou test PCR de moins de 2 jours et le masque seront obligatoire.///

Les nocturnes de clisson sont des soirées repas-concerts organisées sur la place Jacques Demy par le Service culturel et évènementiel de la ville de Clisson.///

Pas d’inscription, nombre de places limité///

Les restaurateurs/Foodtrucks de la ville proposeront des plats a acheter sur place ainsi qu’un assortiment de boissons.///

Une scène sera installée en lieu et place du manège pour proposer deux concerts par soirée.///

Chanteur Alex de Vree, « Blues Solo » – de 19h à 20h30///

Alex de Vree, artiste singulier de la scène Blues et Folk nantaise, est révélé par le Tremplin Blues des Rendez-Vous de l’Erdre en 2010. Sa voix chaude remplie d’émotions conquerra le public mais également le jury qui lui décernera le 1er prix

Alliant Blues et Folk avec des accents de Country, Alex de vous fera voyager dans des textes empruntés aux plus talentueux bluesmen et songwwriters des années 20 à nos jours.///

Groupe Freaky Family, « Rock festif » – de 21h à 22h30///

La Freaky Family se moque bien des monstres. Au contraire, ces 5 nantais naviguent entre rêves et cauchemars dans leur univers fantasmagorique.///

Inspirés par les films de Tim Burton et son compositeur Danny Elfman, ou bien encore des groupes comme la Mano Negra, the Doors ou Dropkick Murphys, ils jonglent entre les styles pour vous présenter un Freak Show (cirque mystérieux ou théâtre de fous) toujours sous l’énergie du Rock’n’roll.///

Du balkan-swing au tango, du punk au rockabilly, parcourant les origines du blues sur des accords minimalistes ou s’adonnant à un pur rock’n’roll, ces 5 allumés de la scène vous traîneront tantôt dans un pub irlandais aux douces effluves de bière et de whisky, tantôt dans une valse macabre refaisant vivre les zombies et autres squelettes de l’étrange Noël de M. Jack

Concerts d’Alex de Vree de 19h à 20h30 et de Freaky Family de 21h à 22h30 dans le cadre des Nocturnes de Clisson le vendredi 6 août, Place Jacques Demy

contact@mairie-clisson.fr

