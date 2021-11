Aspin-en-Lavedan Aspin-en-Lavedan Aspin-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Soirée Concert Aspin-en-Lavedan Aspin-en-Lavedan Catégories d’évènement: Aspin-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

Soirée Concert Aspin-en-Lavedan, 27 novembre 2021, Aspin-en-Lavedan. Soirée Concert ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan

2021-11-27 19:00:00 – 2021-11-27 ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot

Aspin-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Aspin-en-Lavedan Ce samedi soir, à partir de 19h, le bar restaurant crèmerie fromagerie “Au cœur d’Aspin” à Aspin en Lavedan vous invite pour un bon petit moment musical. Spectacle Musical avec les airs les plus connus de Luis Mariano … avec mise en scène originale crée par Pianisténor !

Alina Barrouillet et Franck Grimaud nous offre un grand moment Au coeur d’Aspin! Ouvert à tous en libre participation à l’entrée. Vous pouvez aussi réserver aux coordonnées ci-dessous : vous serez installé face à la scène, l’apéro opérette dînatoire sera sur votre table. Menu unique de fête concocté pour cet évènement à 17€. Le bar restaurant crèmerie fromagerie “Au cœur d’Aspin” à Aspin en Lavedan vous invite à une soirée concert ce samedi 27 novembre 2021 à partir de 19h. +33 6 72 44 28 98 https://www.facebook.com/events/664786897820878/ Ce samedi soir, à partir de 19h, le bar restaurant crèmerie fromagerie “Au cœur d’Aspin” à Aspin en Lavedan vous invite pour un bon petit moment musical. Spectacle Musical avec les airs les plus connus de Luis Mariano … avec mise en scène originale crée par Pianisténor !

Alina Barrouillet et Franck Grimaud nous offre un grand moment Au coeur d’Aspin! Ouvert à tous en libre participation à l’entrée. Vous pouvez aussi réserver aux coordonnées ci-dessous : vous serez installé face à la scène, l’apéro opérette dînatoire sera sur votre table. Menu unique de fête concocté pour cet évènement à 17€. ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT de Lourdes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aspin-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aspin-en-Lavedan Adresse ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Ville Aspin-en-Lavedan lieuville ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan