Soirée « classique » Parc du Cypressat Cenon, Gironde

Soirée « classique » Parc du Cypressat, 4 septembre 2021, Cenon. Soirée « classique »

Parc du Cypressat, le samedi 4 septembre à 20:30

**Concert maintenu dans le respect de la jauge des 49 personnes.**

Gratuit, réservation nécessaire

Au coeur de l’écrin de verdure préservé du parc duCypressat venez vous détendre aux sons d’un concert de musique classiqueà la découverte du répertoire des ensemble à cordes. Parc du Cypressat 1 rue Dumune 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T22:00:00

Parc du Cypressat Adresse 1 rue Dumune 33150 Cenon Ville Cenon