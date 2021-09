Soirée Cabaret Brinon-sur-Sauldre, 2 octobre 2021, Brinon-sur-Sauldre.

Soirée Cabaret 2021-10-02 19:30:00 – 2021-10-02

Brinon-sur-Sauldre Cher Brinon-sur-Sauldre

12 EUR Dans une ambiance feutrée, intimiste, les artistes évolueront sur une scène de 60m2 pour le confort visuel de tous. Au programme de cette soirée, la chanson et l’animation seront confiées à Nell, chanteuse cabaret et ambianceuse ; les performances physiques et artistiques assurées par Aurélie Brua, équilibriste sur double-mâts chinois ; le rire et l’humour par Philippe Lecomte, ventriloque. Ces deux numéros ont été vus au Plus Grand Cabaret du monde sur France2.

Les danseuses de la revue “l’Effet Cabaret” présenteront quatre tableaux très “crazy” avec paillettes, plumes et strass, extraits de leur spectacle. L’animation musicale du dîner sera assurée par Christian Naudes et François Debaecker respectivement saxophoniste et pianiste professionnels.

Music-hall.

+33 2 48 58 35 27

Dans une ambiance feutrée, intimiste, les artistes évolueront sur une scène de 60m2 pour le confort visuel de tous. Au programme de cette soirée, la chanson et l’animation seront confiées à Nell, chanteuse cabaret et ambianceuse ; les performances physiques et artistiques assurées par Aurélie Brua, équilibriste sur double-mâts chinois ; le rire et l’humour par Philippe Lecomte, ventriloque. Ces deux numéros ont été vus au Plus Grand Cabaret du monde sur France2.

Les danseuses de la revue “l’Effet Cabaret” présenteront quatre tableaux très “crazy” avec paillettes, plumes et strass, extraits de leur spectacle. L’animation musicale du dîner sera assurée par Christian Naudes et François Debaecker respectivement saxophoniste et pianiste professionnels.

cdc

dernière mise à jour : 2021-09-15 par