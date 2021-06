Grandfontaine Grandfontaine Bas-Rhin, Grandfontaine Soirée blind-test Grandfontaine Grandfontaine Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Grandfontaine

Soirée blind-test Grandfontaine, 19 juin 2021-19 juin 2021, Grandfontaine. Soirée blind-test 2021-06-19 15:00:00 – 2021-06-19 22:30:00

Grandfontaine Bas-Rhin EUR Venez tester votre culture musicale et affrontez vos amis par équipe de 6 personnes ! Possibilité de restauration. Ouverture de L’Arrêt Création de 15h, blind-test à partir de 19h animé par Jérémy. 30 places disponible (5 tables de 6 personnes maxi) Venez tester votre culture musicale et affrontez vos amis par équipe de 6 personnes ! Possibilité de restauration. Ouverture de L’Arrêt Création de 15h, blind-test à partir de 19h animé par Jérémy. 30 places disponible (5 tables de 6 personnes maxi)

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Grandfontaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Grandfontaine Adresse Ville Grandfontaine lieuville 48.48539#7.18659