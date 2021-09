Soirée Beauvissimo : Bal Swing Rue Beauvau, 17 septembre 2021, Marseille.

Soirée Beauvissimo : Bal Swing

Rue Beauvau, le vendredi 17 septembre à 19:00

[http://www.theswingcall.com](http://www.theswingcall.com) Beauvau, face à l’Opéra s’associent pour proposer un bal Swing en extérieur, vendredi 17 septembre : 19h Initiation Lindy Hop avec The Swing Call www.theswingcall.com 20h Bal swing live avec le Massilia Swing Orchestra & Demos de danse avec la team The Swing Call 21h30 DJ set swing Possibilité de se restaurer et boire chez Aglaé & Sidonie, au Café Bovo, chez Bière Academy ou OpéraZoizo. Massilia Swing Orchestra est un octet de swing qui revisite le répertoire jazz des années 30-40, arrangé et adapté pour ravir les oreilles mais aussi pour accompagner vos danses Swing ! [https://soundcloud.com/massiliaswing-orchestra](https://soundcloud.com/massiliaswing-orchestra) Et The Swing Call team [https://theswingcall.com/the-swing-call-dream-team/](https://theswingcall.com/the-swing-call-dream-team/)

Rue Beauvau Rue Beauvau 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T23:00:00