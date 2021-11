Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Soirée Beaujolais au Kraken Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Soirée Beaujolais au Kraken Saint-Quentin, 18 novembre 2021, Saint-Quentin.

2021-11-18 22:00:00 – 2021-11-18 00:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Coucou les ami(e)s on vous attends pour le Beaubeaubeaubeau….. Beaujolais!!

17,50€ la bouteille de beaujolais avec son bon plateau de charcute!!! Et en prime vous aurez un DJ Set de Rod B (House)

Horaire du DJ Set: 22H-0:20H

DJ Set Rod B @ Le Kraken Pub – Jeudi 18.11.2021 Fan de la première heure de musique électro, il est tombé dedans adolescent.

Une véritable révélation début des années 80 avec l’arrivée de l’House Music . Il a exploré beaucoup de courant électro (new-beat, techno, trance, progressive, garage, deep, tech, etc…).

Et il a écumé beaucoup de club belges, français, quelques festivals et rave. Il a commencé à mixer en 1994, pour le plaisir et le partage d’une passion (qu’il fait partager exclusivement dans le Saint-Quentinois et aux alentours).

Lien:

