Soirée Artistique – Federica Biscari Studio Takamouv, 31 octobre 2021, Lyon.

Soirée Artistique – Federica Biscari

Studio Takamouv, le dimanche 31 octobre à 15:00

De jeunes artistes aux talents incontestables se produiront pour vous dans un cercle restreint. De quoi se faire une soirée sympa et atypique aux saveurs Takamouviennes comme on les aime ! ? **Le dimanche 31 octobre venez découvrir Federica Biscari lors d’un septacle de danse.** ______ En savoir plus sur l’artiste : Originaire de Viterbo, en région Lazio, en Italie, Federica Biscari est une danseuse professionnelle et professeure de Yoga Danse. Après s’être formée à la Scuola Di Danza Allegrini et à la Soul Dancer School de Viterbo, au Ballet Nini Theilade, aux Studios d’Académia et au Centre Chorégraphique Calabash de Lyon, Federica est dotée d’une grande polyvalence en matière de danse. La danseuse est titulaire d’un Examen d’Aptitude. ________ **? DIMANCHE 31 OCTOBRE** **? 4 RUE DE L’ARBRE SEC, 69001 LYON** **⏰ DE 15H À 17H**

⚠️ BILLETTERIE : https://takamouv.fr/nos-evenements/soirees-artistiques/⚠️

Takamouv vous invite pour cette nouvelle saison à venir découvrir des artistes lyonnais en toute intimité.

Studio Takamouv 4 rue de l’arbre sec Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T17:00:00