Aucun Aucun 65400, Aucun Soirée apéro concert avec « Chepito « Aucun Catégories d’évènement: 65400

Aucun

Soirée apéro concert avec « Chepito « , 7 août 2021-7 août 2021, Aucun. Soirée apéro concert avec « Chepito » 2021-08-07 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-07 22:00:00 22:00:00 Place St Félix AUCUN

Aucun 65400 Aucun Hautes-Pyrénées Musicien de musique du monde et chansons festives

Sur réservation, assiettes salées et sucrées. lapopotes65@gmail.com +33 6 79 15 48 15 Musicien de musique du monde et chansons festives

Sur réservation, assiettes salées et sucrées.

Détails Catégories d’évènement: 65400, Aucun Autres Lieu Aucun Adresse Place St Félix AUCUN Ville Aucun