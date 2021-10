La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Soirée anniversaire Le Capitole dancing fête ses 4 ans La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Soirée anniversaire Le Capitole dancing fête ses 4 ans La Seyne-sur-Mer, 30 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Soirée anniversaire Le Capitole dancing fête ses 4 ans 2021-10-30 21:30:00 21:30:00 – 2021-10-30 Le Capitole Chemin du Floréal

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Grande soirée anniversaire. Un super orchestre pour vous faire danser, et pour bien fêter les 4 ans du dancing, la Direction vous offre le champagne. +33 7 70 00 19 32 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Le Capitole Chemin du Floréal Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.11535#5.85915