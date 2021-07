Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Sofian Mustang Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Sofian Mustang Valréas, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Valréas. Sofian Mustang 2021-07-30 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-30

Valréas Vaucluse Qu’importe le moyen et qu’importe le but… partir est une fin en soi.

Fanfare gitane de l’Ouest, Mariachi rock de l’Est, de l’americana à l’européenne, du rock à l’orientale, et de la chanson française à la mexicaine.

Dans le cadre des Concerts Tôt. +33 4 90 35 04 71 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Valréas Adresse Ville Valréas lieuville 44.3847#4.99169