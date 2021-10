SO BLUES FESTIVAL Le Mans, 2 décembre 2021, Le Mans.

SO BLUES FESTIVAL 2021-12-02 – 2021-12-05

Le Mans Sarthe

C’est un mariage royal de plus de quarante ans qui unit l’Europajazz et le blues !

Dès la première édition et la première saison en 1980, nous invitons : Carey Bell, Little Willie Littlefield, Philip Walker, Lowell Fulson, Champion Jack Dupree… Pour ensuite continuer les années suivantes à accueillir les plus grands noms de cette musique : John Lee Hooker, Eddie Clearwater, Jimmy Dawkins, Louisiana Red, Memphis Slim, Jimmy Johnson, Billy Boy Arnold, Lonnie Brooks, Luther Allison, Lucky Peterson, etc… En tout plus de 140 concerts de blues en quatre décennies !

Depuis les années 2000, le « Chicago Blues Festival on tour » en novembre et la « Nuit de l’Euroblues » en avril ponctuaient de la note bleue notre saison en attirant de plus en plus de spectateurs, avec parfois la difficulté de ne pouvoir accueillir les nombreux amateurs !

En proposant en 2011 le Soblues Festival, au Mans et en Sarthe nous avons souhaité ouvrir largement les bras pour que tous les publics puissent découvrir et aimer ce « blues », véritable matrice de toutes les musiques populaires aujourd’hui : du rock’n’roll à la soul, de la country au jazz et du hard rock a l’électro.

Des partenariats (dont France Bleu Maine, la ville de la Chapelle-Saint Aubin, « Chez Miton » à Chahaignes) et des partenaires historiques (ville de Coulaines, les Saulnières…) nous ont permis de créer un véritable événement : un festival de blues d’une semaine.

Le Soblues est ouvert sur tous les styles (folk blues, british blues, Chicago blues, soul blues…), riche en têtes d’affiches et en découvertes européennes ou françaises et qui n’oublie pas les actions culturelles en complément des concerts : conférences, expositions et actions vers le jeune public.

11ème édition d’un festival devenu incontournable.

contact@europajazz.fr +33 2 43 23 66 38 https://lemansjazz.com/soblues-festival/

