Slow Market à Magasin Libre Magasin Libre – Quartier Estival, 25 septembre 2021, Reims.

Slow Market à Magasin Libre

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Magasin Libre – Quartier Estival

Le temps d’un week-end, le 25 septembre de 11h à 21h et le 26 septembre de 11h à 18h, Magasin Libre se transforme en marché local de créateurs, brocantes et friperies dont la démarche est durable et écologique. Le SLOW MARKET présente une quinzaine de stands de ˝ slow créateurs ˝ dans une ambiance festive et conviviale. Il s’agit valoriser l’économie locale et circulaire de la ville. Bar et foodtrucks sur place. L’instagram de l’événement: @slowmarket_reims Événement soutenu par Magasin Libre, 92 Av. Brébant, 51100 ReimsReims. –

Entrée libre, pass sanitaire ou test PCR

Friperies, brocantes, upcycling, custom & Co’

Magasin Libre – Quartier Estival 92 avenue brébant 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T21:00:00;2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T18:00:00