SLIFT + SERVO Rouen, samedi 16 mars 2024.

SLIFT + SERVO Rouen Seine-Maritime

Ilion, le dernier né de SLIFT, en impose par sa charpente taillée dans le rock. Ce troisième opus signé sur Sub Pop mêle l’intensité furieuse du métal aux accords psychés d’une guitare déjantée. Des mélodies entêtantes qui rappellent aussitôt l’extase permanente de Godspeed You ! Black Emperor, la passion brûlante des légendes posthardcore And You Will Know Us By the Trail of Dead, le mysticisme psychotique blues-rock de Led Zep et le tourbillon psychédélique expérimental des excellents Goat suédois.

En ouverture, le post-punk shoegaze de Servo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

L’événement SLIFT + SERVO Rouen a été mis à jour le 2024-02-22 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES