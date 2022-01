Skandinavia Besançon, 4 février 2022, Besançon.

Orchestre Victor Hugo – Jean-François Verdier

Jean-François Verdier | Isabelle Gély Svalbard, comédie musicale – création mondiale, commande de l’Orchestre

Edvard Grieg Danses norvégiennes

Après les succès de ses contes musicaux et de son opéra Orphée, Jean-François Verdier propose avec la cinéaste Isabelle Gély une comédie musicale et visuelle aussi givrée qu’écologique. Direction le Grand Nord donc, vers la Norvège et l’archipel de Svalbard, royaume de l’ours polaire, le Danemark et la Suède. Sur ces terres où les aurores boréales flottent au-dessus des fjords et des neiges éternelles, les hommes font des démonstrations de hallings, danses folkloriques acrobatiques dont s’inspire Grieg. Mais gare aux trolls qui règnent sous la montagne !

