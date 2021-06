Six jours pour réussir l’épreuve de Philo au Bac Troussures – Notre-Dame de Cana, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Troussures.

Du dimanche 24 octobre à 18h00 au samedi 30 octobre 2021 à 14h00 Au prieuré Notre Dame de Cana à Troussures, 1h15 de Paris en voiture, 10 km au sud de Beauvais. Inscription impérativement avant le 15 octobre Session de philosophie pour des jeunes en terminale S, L ou ES, qui veulent mieux comprendre l’intérêt de la philosophie en vue d’avoir une bonne note au BAC, mais aussi pour apprendre à se poser de bonnes questions et trouver des repères humains qui aident à construire sa vie personnelle. Encadrés par les deux frères et une soeur apostolique de saint Jean, autour de 25 jeunes alternent cours, détente et prière, dans un climat intense et joyeux. Cette session est ouverte aux croyants ou à ceux qui sont en recherche. Les cours abordent plusieurs grands thèmes de philosophie au programme de Terminale : en plus d’un parcours d’histoire de la philosophie, nous nous interrogerons sur : Qu’est-ce que l’homme ? Qui suis-je ? Peut-on découvrir une certaine vérité au-delà de la sincérité ? pourquoi la vérité rend-elle libre ? etc. D’autres cours seront consacrés à la méthodologie de la dissertation et du commentaire de texte et nous vous proposerons également une mise en situation de l’examen du baccalauréat avec 2 heures de composition et 2 heures de correction. Prix : 310 euros Pour tout renseignement : Père Geoffroy-Marie : 03 44 47 54 10 – [geoffroy-marie@wanadoo.fr](mailto:geoffroy-marie@wanadoo.fr)

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise



