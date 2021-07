Signature(s) en série Librairie l’Armitière, 20 octobre 2021-20 octobre 2021, Rouen.

Signature(s) en série

Librairie l’Armitière, le mercredi 20 octobre à 10:30

### Rencontres – Dédicaces Avec Antoine Guilloppé, Coline Pierré et Marie Mignot Quand trois auteur.es se rencontrent, qu’est-ce qu’ils se racontent ? Plein d’histoires ! Une occasion de plus de les rencontrer et de leur demander une dédicace. A la table, plume en main : Antoine Guilloppé et Coline Pierré pour leur derniére parution et Marie Mignot pour son album _L’art et la manière de bien s’ennuyer_ ([éd. Sarbacane](https://editions-sarbacane.com)) _._

Gratuit sur réservation

Librairie l’Armitière 66 Rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T10:30:00 2021-10-20T12:00:00