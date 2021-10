Blanzat Blanzat Blanzat, Puy-de-Dôme Sieste musicale : Si proche, si loin… Blanzat Blanzat Catégories d’évènement: Blanzat

Puy-de-Dôme

Sieste musicale : Si proche, si loin… Blanzat, 30 octobre 2021, Blanzat. Sieste musicale : Si proche, si loin… 2021-10-30 12:30:00 12:30:00 – 2021-10-30 Médiathèque Aimé Césaire 81 rue des Jonquilles

Blanzat Puy-de-Dôme Blanzat « Si proche, si loin… » | Par Jean-Marc DUCHENNE dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Blanzat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Blanzat Adresse Médiathèque Aimé Césaire 81 rue des Jonquilles Ville Blanzat lieuville 45.82774#3.07897