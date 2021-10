Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Sieste musicale : Prélude à l’après-midi Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Sieste musicale : Prélude à l’après-midi Clermont-Ferrand, 29 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Sieste musicale : Prélude à l’après-midi 2021-10-29 12:30:00 12:30:00 – 2021-10-29 Quartier Historique de Montferrand Museum d’Art Roger-Quillot | MARQ

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme ” Prélude à l’Après-midi ” | Par Jean-Baptiste Apere (ensemble PTYX) dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Quartier Historique de Montferrand Museum d'Art Roger-Quillot , MARQ Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.79396#3.11614