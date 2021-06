SIESTE INÉDITE « Cordes en accord parfait » par Musiques de nuit BORDEAUX,Cour de l’Hôpital Saint-André-CHU, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Bordeaux.

SIESTE INÉDITE « Cordes en accord parfait » par Musiques de nuit

BORDEAUX, Cour de l’Hôpital Saint-André-CHU, le lundi 19 juillet à 19:00

**Siestes aux confins du monde** En écho aux concerts des _Inédits de l’Été_, les Siestes inédites offrent des moments intimistes d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales plus ou moins lointaines. Installé dans des transats ou allongé dans l’herbe, le public (re)découvre l’histoire et la modernité musicale de territoires au son des musiques du monde. **A Bordeaux : Sieste « Cordes en accord parfait » en écho au concert de Renaud Garçias-Fons et Claire Antonini** — L’association [**Musique de nuit**](https://lerocherdepalmer.fr/presentation/musiques_de_nuit/) Expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale. — **TOUT PUBLIC** **DUREE** : 1h environ **GRATUIT, ENTREE LIBRE** (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) **LIEU** : Cours de l’Hôpital Saint-André-CHU, entrée place de la République à Bordeaux — Prochaines _Siestes inédites_ de l’Été métropolitain : BORDEAUX le 20/07, PESSAC le 21/07 — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

GRATUIT, ENTREE LIBRE (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

En écho au concert de Renaud Garçias-Fons et Claire Antonini

BORDEAUX,Cour de l'Hôpital Saint-André-CHU Place de la République, 33000 Bordeaux



