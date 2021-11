Nevers Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès Nevers, Nièvre Si Noël m’était conté / Spectacle de Noël Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Il y a bien longtemps, là-haut tout là-haut, dans un pays tout au nord, vivait un jeune garçon. Il s’appelait Noël. C’était un petit garçon plutôt ordinaire, mais ce qui l’attendait allait être extraordinaire. Il rencontra un jour un lutin qui lui chuchota quelque chose à l’oreille… **Et l’aventure commença.** Spectacle destiné aux 3-6 ans. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

Gratuit, Entrée libre dans la limite des places disponibles

Marie-Aline Pouteau, conteuse, vous donne rendez-vous à l’Auditorium Jean Jaurès pour un spectacle destiné aux petits et aux grands à partir de 3 ans ! Auditorium du Centre Culturel Jean-Jaurès 15 RUE JEAN JAURES 58000 Nevers Nevers Nièvre

