Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Si le vent tombe Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Si le vent tombe Cinéma d’Erquy, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Erquy. Si le vent tombe

Cinéma d’Erquy, le lundi 26 juillet à 20:30

Durée : 1h 40min Réalisateur : Nora Martirosyan Interprètes : Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan, Davit Hakobyan, Vardan Petrosyan Synopsis : Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout. drame – Art et Essai- VOST Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T20:30:00 2021-07-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy