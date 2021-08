« Si La Fontaine nous était conté » version indienne par la compagnie Manjushree Salle des fêtes de La Longueville, 24 septembre 2021, Longueville.

« Si La Fontaine nous était conté » version indienne par la compagnie Manjushree

Salle des fêtes de La Longueville, le vendredi 24 septembre à 19:00

« Saviez-vous que les fables de Jean de la Fontaine puisent leur origine en Orient ? Qu’elles ont été illustrées la première fois dans un atelier de peinture au Pakistan ? Alors voici l’histoire d’une rencontre et d’une métamorphose. Il était une fois le voyage de piapia, une tortue qui parlait trop et qui rêvait de découvrir le monde en volant avec deux cygnes, et il y a aussi le voyage d’un pot de fer et d’un pot de terre et badaboum badaboum le pot de graine devient un pot de lait, les jungles se métamorphosent en vertes forets, le brahmane est une femme sotte, la danse est un chant et la musique est une farandole de couleur et d’animaux. Si les récits séduisent, le spectacle est un divertissement plein de rebondissements. Une danseuse indienne et deux musiciens d’ici et d’ailleurs qui ne manqueront pas de vous instruire au passage par des fables, des fictions, des mensonges, mais bien sûr, des mensonges qui disent la vérité car c’est une fable universelle. N’oublions pas que « les hommes braves, les lions et les éléphants abandonnent volontiers leur maison, mais les corneilles, les daims et les coquins ne le font jamais. », alors prêts pour un grand voyage ? »

GRATUIT – Tout Public – Renseignements et réservations auprès du service Culture de la CCPM

Soirée d’ouverture de l’événement « Bibliothèques en Fête » 2021 sur la thématique de l’Inde.

Salle des fêtes de La Longueville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

