Si Dinard m'était conté… 2021-08-01 22:30:00 – 2021-09-05 00:00:00 Promenade des Alliés Façade de la piscine

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Sur la digue de l’Ecluse, une féérie nocturne projetée dès la tombée de la nuit sur la façade de la piscine municipale et du Palais des Arts et du Festival. Ce court-métrage d’animation en super panoramique, d’une longueur de 70 mètres, vous fera découvrir 100 ans d’histoire dinardaise : les villas, le Balnéum, des baigneurs et des baigneuses, les élégantes automobiles des années folles ou encore les visages des stars du Dinard Festival du Film Britannique…

