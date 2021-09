Showcase Kanerien Sant Meryn Fouesnant, 9 octobre 2021, Fouesnant.

Showcase Kanerien Sant Meryn 2021-10-09 – 2021-10-09 L’Archipel 1 rue des îles

Fouesnant Finistère

CHANT CHORAL EN BRETON

Créé en 1983, cet ensemble dirigé par Jean-Yves LE VEN depuis 2003, s’est affirmé dans son répertoire au fil des années et se produit dans toute la Bretagne mais aussi dans certains pays celtes, comme l’Irlande, le Pays de Galles, la Galice…

Actuellement domicilié à Plomelin, il présente des chants traditionnels harmonisés à quatre voix, ainsi que des créations apportant un nouveau dynamisme au répertoire choral en soulignant la musicalité de la langue bretonne. Une soixantaine de choristes, brittophones pour la plupart, sont répartis en quatre pupitres : sopranes, alti, tenors et basses. Bien que se produisant le plus souvent a cappella, suivant les nécessités du répertoire, Kanerien Sant Meryn fait également appel aux compétences de musiciens professionnels et / ou amateurs confirmés.

NEVEZADUR

musique de Jean-Yves LE VEN sur des poèmes d’Anjela DUVAL.

L’Ensemble se produit en showcase à Fouesnant à l’occasion de la sortie d’un album enregistré à la cathédrale de Quimper en mai 2019 : Nevezadur.

Dans le poème Nevezadur (« Renouveau »), l’auteure bretonnante Anjela Duval décrit le passage de l’hiver au printemps. En réunissant vingt poèmes de l’auteure, c’est le cycle entier des saisons que l’Ensemble Kanerien Sant Meryn choisit d’évoquer….

Les 18 choeurs offrent une grande variété d’écriture musicale : les chants de type couplets/refrains, alternent avec les chansons descriptives, les airs harmonisés alternent avec les thèmes fugués. Une danse vient ponctuer chaque saison (valse, andro, ridée, gavotte). Enfin quelques instrumentaux traditionnels irlandais aux titres évoquant la nature, renforcent le caractère celtique de l’ensemble.

LES SHOWCASES

Un samedi par mois (d’octobre à mars), la Médiathèque propose de rencontrer des artistes de la scène locale.

Kanerien Sant Meryn | Chant choral en breton | Samedi 9 octobre à 16h00

Arnaud Tessier et Constance Mars | Musique classique | Piano et violoncelle | Samedi 20 novembre à 16h00

Christine Merienne | Chant et harpe | Samedi 11 décembre à 16h00

Jean-Michel Cazorla | Guitare | Samedi 15 janvier à 16h00

Caboulot | Guinguette marine | Samedi 19 février à 16h00

Louis Bertholom & Yvonnick Penven | Poésie et guitare | Samedi 12 mars à 16h00

CHANT CHORAL EN BRETON

Créé en 1983, cet ensemble dirigé par Jean-Yves LE VEN depuis 2003, s’est affirmé dans son répertoire au fil des années et se produit dans toute la Bretagne mais aussi dans certains pays celtes, comme l’Irlande, le Pays de Galles, la Galice…

Actuellement domicilié à Plomelin, il présente des chants traditionnels harmonisés à quatre voix, ainsi que des créations apportant un nouveau dynamisme au répertoire choral en soulignant la musicalité de la langue bretonne. Une soixantaine de choristes, brittophones pour la plupart, sont répartis en quatre pupitres : sopranes, alti, tenors et basses. Bien que se produisant le plus souvent a cappella, suivant les nécessités du répertoire, Kanerien Sant Meryn fait également appel aux compétences de musiciens professionnels et / ou amateurs confirmés.

NEVEZADUR

musique de Jean-Yves LE VEN sur des poèmes d’Anjela DUVAL.

L’Ensemble se produit en showcase à Fouesnant à l’occasion de la sortie d’un album enregistré à la cathédrale de Quimper en mai 2019 : Nevezadur.

Dans le poème Nevezadur (« Renouveau »), l’auteure bretonnante Anjela Duval décrit le passage de l’hiver au printemps. En réunissant vingt poèmes de l’auteure, c’est le cycle entier des saisons que l’Ensemble Kanerien Sant Meryn choisit d’évoquer….

Les 18 choeurs offrent une grande variété d’écriture musicale : les chants de type couplets/refrains, alternent avec les chansons descriptives, les airs harmonisés alternent avec les thèmes fugués. Une danse vient ponctuer chaque saison (valse, andro, ridée, gavotte). Enfin quelques instrumentaux traditionnels irlandais aux titres évoquant la nature, renforcent le caractère celtique de l’ensemble.

LES SHOWCASES

Un samedi par mois (d’octobre à mars), la Médiathèque propose de rencontrer des artistes de la scène locale.

Kanerien Sant Meryn | Chant choral en breton | Samedi 9 octobre à 16h00

Arnaud Tessier et Constance Mars | Musique classique | Piano et violoncelle | Samedi 20 novembre à 16h00

Christine Merienne | Chant et harpe | Samedi 11 décembre à 16h00

Jean-Michel Cazorla | Guitare | Samedi 15 janvier à 16h00

Caboulot | Guinguette marine | Samedi 19 février à 16h00

Louis Bertholom & Yvonnick Penven | Poésie et guitare | Samedi 12 mars à 16h00

dernière mise à jour : 2021-08-31 par