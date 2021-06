Istres Istres 13800, Istres Show des restos du coeur Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Show des restos du coeur Istres, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Istres. Show des restos du coeur 2021-07-02 – 2021-07-02 Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres 13800 Avec au programme, plus d’une trentaine d’artistes réunis sur scène. Un grand spectacle mélant danse, chant, transformisme, effet spéciaux, humour, magie et émotion, pour une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité ! Invitations à retirer auprès de l’EPJ. Le Show des Restos du Cœur, organisé par l’Espace Pluriel Jeunes et le Lions Club d’Istres revient pour une « Édition Spéciale 10 ans » au Pavillon de Grignan +33 4 42 56 25 19 Avec au programme, plus d’une trentaine d’artistes réunis sur scène. Un grand spectacle mélant danse, chant, transformisme, effet spéciaux, humour, magie et émotion, pour une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité ! Invitations à retirer auprès de l’EPJ.

Lieu Istres Adresse Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Ville Istres lieuville 43.51621#4.98459