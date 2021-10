Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe SHERLOCK AU MUSÉE Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

SHERLOCK AU MUSÉE 2021-10-30 – 2021-10-31 Rue Victor Hugo Musée de la faïence et de la céramique

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Malicorne-sur-Sarthe 3 EUR Une bien étrange histoire s'est déroulée au musée, pour percer son secret, menez l'enquête et résolvez les énigmes en famille. Sherlock au Musée – enquête familiale accueil.musee-faience@cc-valdesarthe.fr +33 2 43 48 07 17 http://www.musee-faience.fr/

Rue Victor Hugo Musée de la faïence et de la céramique