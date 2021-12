Shaker – Un cocktail d’artistes rien que pour toi Théâtre du Sphinx, 9 décembre 2021, Nantes.

2021-12-09

Horaire : 21:00

Gratuit : non 5 € (hors frais de location éventuels) + chapeau pour l’artisteRéservations : – theatredusphinx.com- www.billetreduc.comContact : contact@theatredusphinx.com

Plateau d’improvisation. Enfin un plateau ouvert à TOUS les univers et différent chaque jeudi.Humour, sketches, stand up, impro, mime, burlesque, one et woman show, chanson humoristique, slam et bien d’autres choses encore…Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles ! Surpriiiise !Tout public. Durée : 1h/1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/