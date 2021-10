Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Sessions culturelles #3 – Cartable Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse Landes Seignosse Landes 12 12 EUR Sessions culturelles #3 : Théâtre

Cartable, Collectif Cliffhanger. Vendredi 10 décembre à 20h.

Salle de réception du Pôle sportif & culturel, Seignosse Bourg.

Public : 6 ans et + L’histoire extraordinaire d’une classe ordinaire.

C’est la rentrée, avec son lot de stress et d’excitation ! Mme Tapis, professeure des écoles, découvre sa nouvelle classe de CE1, ces petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va partager son quotidien tout au long de l’année. Elle va encore vivre pour sûr une

année inoubliable… Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Détenteur du Pass Jeunes Seignosse : 5€ Billetterie :

– en ligne : billetterie.seignosse.fr

– sur place 30 min avant le début du spectacle (espèces/chèque) A l’issue du spectacle, le public est invité à partager un moment d’échange avec les artistes.

Organisé par la Ville de Seignosse. Collectif Cliffhanger dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Seignosse

