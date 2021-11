Corbara Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara, Haute-Corse Session Jeunes Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara Catégories d’évènement: Corbara

Du 29 décembre 2021 au 3 janvier 2022 au Couvent Saint Dominique de Corbara. **Thème: À quoi suis-je appelé ?** Prédicateur: Père Louis Marie Nous organisons des sessions pour des jeunes âgés de 18 à 37 ans dans un cadre recueilli, beau, fraternel et joyeux. L’objectif est de vous permettre d’allier détente, découverte, rencontres fraternelles, formation spirituelle et humaine.

Thème : “A quoi suis-je appelé ?” Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara Haute-Corse

