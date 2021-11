Série noire – La Chambre bleue TGP,Saint-Denis, 21 octobre 2021, Saint-Denis.

D’APRÈS ” LA CHAMBRE BLEUE ” DE Georges Simenon ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Éric Charon Tony Falcone est marié à Gisèle et père d’une petite fille. Andrée, une camarade d’enfance, est aussi mariée de son côté. Pendant des mois, ils se retrouvent pourtant dans la chambre bleue d’un hôtel. Tiraillé entre son épouse et sa maîtresse, Tony est entraîné dans un engrenage inéluctable de passion et de danger. Si la chambre bleue a donné son titre au roman de Georges Simenon et sert de décor dans lequel va se sceller le sort fatal des deux amants, Éric Charon du Collectif In Vitro a eu l’idée originale d’adapter cette fiction policière à d’autres territoires. Après avoir débuté sur les quais du port de pêche à Lorient, puis s’être glissés dans le bâtiment annulaire de Mulhouse, cinq comédiens et deux musiciens vont s’immerger au cœur de Saint-Denis en investissant la grande halle du marché et les couloirs de l’hôpital. À la recherche de la vérité, le juge Diem mène l’enquête et l’instruction jusqu’au procès et sa résolution. Reconstituant pas à pas avec lui les faits et gestes des personnages sur les traces du drame, les spectateurs suivent in situ les moments clés de l’intrigue et son dénouement. Empruntant aux ingrédients du film noir, les flash-backs, les ambiances sombres et sensuelles, la musique inquiétante, viennent souligner les heures tragiques du récit. Les membres du collectif se sont aussi imprégnés du paysage dionysien pour plonger l’action au plus près de sa singularité, de sa configuration, en y intégrant également des acteurs locaux qui seront amenés à intervenir dans la trame de l’histoire et dans leur propre rôle. Imaginant ce théâtre hors les murs comme terrain de jeu, ils tentent ensemble de créer une tension entre réel et fiction, de proposer une véritable série noire démultipliée en autant de chambres bleues, autant d’identités que pourrait avoir cette histoire passionnelle et criminelle, banale et fascinante à la fois. Hors les murs – Hôpital Delafontaine de Saint-Denis Rendez-vous 15 minutes avant le début de la représentation à la Maison des femmes. Télécharger le plan d’accès.



