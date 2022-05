SÉRIE NOIRE – LA CHAMBRE BLEUE Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Tiré d’un roman de Simenon La chambre bleue, Série noire évoque un canevas passionnel. Un homme est écartelé entre deux femmes – épouse et maîtresse. Guidé par le juge Diem qui mène l’instruction, les spectateurs vont découvrir l’intrigue pas à pas, déambulant sur les lieux même du drame. L’histoire met l’humain au centre. Un crime a enclenché la machine judiciaire, un acte qui fait remonter le passé, le péché, le doute, la suspicion. La société s’empare alors de la vie privée et la piétine, la pile, la hache et vous la rend toute plate devant le public du tribunal, devant le procureur qui doit donner du sens à ce qui n’en a pas. Spectacle situé hors les murs, le quartier du port devient le décor naturel d’une fiction policière. L’ambiance est assurée et l’intrigue n’en devient que plus imaginable. Laissez vous entrainer dans cette aventure que Simenon aurait bien pu imaginer se dérouler à Fécamp. Vendredi 27 mai à 20h

